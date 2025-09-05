Ucraina-Francia, le probabili formazioni e dove vederla

Iniziano le qualificazioni al Mondiale 2026 anche nel gruppo D: Ucraina e Francia puntano dritte alla massima competizione per Nazionali che si svolgerà tra Messico, Canada e USA. Rebrov punta tutto su Dovbyk, attaccante della Roma che dovrebbe partire dal primo minuto; Deschamps risponde con Doué, Olise e Dembelé alle spalle di Mbappé. La partita, in programma venerdì 5 settembre alle 20:45, verrà trasmessa su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.
Ucraina-Francia, le probabili formazioni
UCRAINA (4-2-3-1): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Kaliuzhnyi, Zinchenko; Sudakov, Shaparenko, Tsygankov, Dovbyk. Ct. Rebrov
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Theo Hernandez; Koné, Tchouameni; Doué, Olise, Dembelé; Mbappé. Ct. Deschamps.