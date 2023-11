Ucraina-Italia, i dubbi di Spalletti | Le probabili formazioni

L’Italia affronterà questa sera l’Ucraina in terra tedesca, una gara da vincere senza fare calcoli. Agli azzurri basterebbe un pari per strappare il pass per i prossimi Europei ma Spalletti non vuole far calcoli, in campo per vincere e volare a Euro2024 dalla porta principale, questo il diktat. Gli ultimi dubbi di formazione, in attacco spazio probabile a Politano, in mediana ci sarà Frattesi.

Le formazioni di Ucraina e Italia

Probabile formazione Ucraina (4-2-3-1): Trubin, Konoplya, Zabarnyi, Krivstov, Mykolenko, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov, Dovbyk. All. Rebrov.

Probabile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco, Barella, Cristante, Frattesi, Politano, Raspadori, Chiesa. All. Spalletti.