Ucraina-Italia, le ultimissime sulle formazioni

Azzurri impegnati nella gara che potrebbe valere il pass per UEFA Euro 2024, questa sera sul campo neutro di Leverkusen contro l’Ucraina. Spalletti ancora con il 4-3-3. Accanto ad Acerbi, in difesa, spazio a Mancini, con Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce. A centrocampo confermato Jorginho, in regia, supportato dai nerazzurri Barella e Frattesi. In avanti, invece, ancora forte il ballottaggio tra Raspadori e Scamacca, con l’attaccante del Napoli che dovrebbe avere la meglio per una maglia da titolare. Ai lati, nel reparto offensivo, Zaniolo e Chiesa.

Le probabili formazioni: