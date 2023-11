Questa sarà una lunga notte per la Nazionale e per tutti gli italiani, soprattutto per la squadra di Spalletti, che vuole raggiungere un altro traguardo. Dopo la vittoria dell’Olimpico servirà un piccolo sforzo per gli azzurri che hanno bisogno di un punto per qualificarsi all’Europeo. Spalletti opta per diversi cambi tra cui tra Mancini in difesa, Frattesi e Zaniolo davanti.

Queste le probabili formazioni:

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Chiesa