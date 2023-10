Ucraina-Macedonia del Nord, probabili formazioni e dove vederla

Sfida importantissima anche per gli azzurri quella di Praga tra Ucraina e Macedonia del Nord. Entrambe le squadre appaiate a quota 7, ma con una partita in più dell’Italia, si sfidano in una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per la qualificazione. L’Ucraina, reduce della sconfitta contro gli azzurri di Spalletti, pronta riscattarsi per inseguire il secondo posto, dall’altra parte, la Macedonia del Nord, forte della vittoria contro Malta. Nella gara d’andata, disputata lo scorso giugno, la formazione ucraina ha avuto la meglio per 2-3 sui padroni di casa, grazie alle reti di Zabarnyi, Konoplya e Cyhankov. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni: