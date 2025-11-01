Udinese-Atalanta 1-0: un gol di Zaniolo risolve la gara a Udine

Al Bluenergy Stadium di Udine si sono affrontate Atalanta-Udinese. Gara affidata al signor Michael Fabbri di Ravenna che ha dato il fischio d’inizio alle ore 15 di oggi, sabato 1 novembre 2025. Il match di Udine, che ha dato via alla decima giornata di Serie A Tim, si è concluso per 1-0 per l’Udinese con gol di Zaniolo nel primo tempo (40′).

Il primo tempo è stato giù di tono, soprattutto da parte dell’Atalanta dalla quale ci si aspettava di più. I padroni di casa hanno approfittato del momento debole degli avversari e giocando con maggiore intensità e aggressività, si sono portati in vantaggio grazie al gol di Nicolò Zaniolo. Mentre la Dea è risultata abbastanza scontata, i bianconeri si sono procurati più occasioni. Intanto, al 20′ c’è stato anche un gol annullato a Sulemana per fuorigioco iniziale di Zappacosta.

Nel secondo tempo l’Atalanta alza il ritmo, ma l’unica occasione importante arriva dall’Udinese che al 62′ va vicino al gol del doppio vantaggio con Zappacosta. I bianconeri tengono bene tutto il secondo tempo e proteggono il risultato. Al triplice fischio di Fabbri l’Udinese esulta per la vittoria e porta a casa tre punti importanti.

Udinese-Atalanta, il tabellino

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; Samardzic, Kamaldeen; Scamacca. All. Juric

Reti: 40′, Zaniolo.

Ammoniti: 1′, Adamu (A); 28′, Khedira; 64′, Kamara; 90+2 De Keteleare (A); 90+4, Ederson (A).

Espulsi: –

L’Udinese è arrivato al match di oggi con 3 vittorie all’attivo, 3 pareggi e ben 3 sconfitte. La squadra di Runjaic dopo la gara di oggi si piazza ottavo in classifica con 15 punti superando proprio l’Atalanta.

L’‘Atalanta di Juric, nonostante una classifica amara, è arrivata al match di Udine imbattuta: 7 vittorie e 2 pareggi. La Dea con la sconfitta di oggi resta all’undicesimo posto in classifica con 13 punti, ma sempre in attesa degli altri risultati.