Udinese-Inter, i dubbi di Inzaghi | Le formazioni

Questa sera il posticipo tra Udinese e Inter, i nerazzurri di Inzaghi viaggiano spediti verso lo scudetto numero 20 della storia, dietro insegue il Milan anche se la distanza è abissale. Inter determinata a chiudere in fretta la pratica tricolore, a Udine in campo per vincere e per fare un altro decisivo passo verso lo scudetto della seconda stella. Ancora qualche ora per Inzaghi per scegliere l’11 migliore per la trasferta in terra friulana.

Probabili formazioni di Udinese-Inter

Udinese (3-5-1-1): 40 Okoye; 18 Perez, 29 Bijol, 31 Kristensen; 13 Joao Ferreira, 32 Payero, 11 Walace, 4 Lovric, 12 Kamara; 37 Pereyra; 26 Thauvin (1 Silvestri, 93 Padelli, 2 Ebosele, 6 Zarraga, 7 Success, 16 Tikvic, 19 Ehizibue, 22 Brenner, 24 Samardzic, 27 Kabasele, 30 Giannetti, 33 Zemura). All.: Cioffi. Squalificati: Lucca. Diffidati: Ebosele, Giannetti, Perez, Thauvin, Success. Indisponibili: Davis, Deulofeu, Ebosse.

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro (12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 70 Sanchez, 95 Bastoni). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mkhitaryan, Lautaro, Pavard. Indisponibile: Cuadrado.

Arbitro: Piccinini di Forlì.