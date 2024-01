Udinese-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

L’Udinese è reduce da una grande vittoria interna per 3-0 contro il Bologna e vorrà tentare l’impresa anche con la Lazio tra le mura amiche. I biancocelesti sembrano essere tornati a poter competere per un posto in Europa e con una vittoria potrebbe avvicinare seriamente il quarto posto se non dovesse vincere la Fiorentina stasera. La sfida sarà trasmessa da DAZN domenica 7 gennaio alle ore 15.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri