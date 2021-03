Udinese Lazio, risultato, tabellino e highlights

Udinese Lazio, cronaca, tabellino e highlights del match

La Lazio supera alla ‘Dacia Arena’ l’Udinese per 1-0 nella gara valida per la 28/ma giornata di serie A. Decide una rete di Marusic al 37′. I biancocelesti sui rilanciano per un posto in Champions e salgono a 49 punti ad un punto da Roma e Napoli. L’Udinese resta a 33.

RETI: 37′ Marusic

AMMONIZIONI: Molina, Patric, Musacchio, Pereira

ESPULSIONI:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Stryger Larsen, De Paul, Makengo, Walace, Molina; Pereyra, Llorente. A disp: Scuffet, Gasparini, De Maio, Zeegelaar, Samir, Makengo, Okaka, Forestieri, Braaf, Nestorovski. All.: Gotti.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Hoedt, Parolo, Lulic, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Pereira, Correa. All.: Inzaghi.

UDINESE LAZIO HIGHLIGHTS