Udinese-Lecce, le ultimissime sulle formazioni

Si apre il sabato di campionato con la sfida tra Udinese e Lecce. Friulani a caccia di una vittoria che manca da due gare in campionato, salentini con una sola vittoria nella stagione e un pareggio e una sconfitta nelle ultime due. Runjaic opta per Davis accanto a Lucca come coppia d’attacco. Gotti rilancia Rebic. Dubbio Thauvin.

Udinese-Lecce, le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Touré, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Davis, Lucca. All. Runjaic.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Dorgu, Rafia, Rebic; Krstovic. All. Gotti.