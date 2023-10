Nessuna grossa novità di formazione in casa Udinese, l’unica riguardare Pereyra, impiegato come esterno sulla fascia destra. A centrocampo ancora Samarzic con Lovric e Walace; attacco affidato al duo composto da Lucca e Thauvin. Due i ballottaggi in casa Lecce: D’Aversa dovrebbe lanciare Gallo, preferito a Dorgu, e Strefezza che, tuttavia, potrebbe essere sostituito da Banda, tornato nuovamente a disposizione.

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Pérez, Bijol, Kristensen, Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara, Lucca, Thauvin. All. Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Rafia, Ramadani, Oudin, Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa.