Udinese e Lecce in campo alle 18.30 nel match valido per la nona giornata di Serie A. Bianconeri, diciassettesimi, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, sono reduci dai due pareggi consecutivi, contro Genoa ed Empoli; d’altro canto, dopo un’ottima partenza, con 12 punti in otto gare, i salentini hanno racimolato soltanto un pareggio, contro il Sassuolo nella scorsa giornata, nelle ultime tre giocate (sconfitta contro Juventus e Napoli). L’ultimo precedente in terra friulana tra i due club, disputato nel novembre scorso, è terminata 1-1 con le reti di Colombo, per il Lecce, e Beto, per l’Udinese. La sfida sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Pérez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Pereyra, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa.