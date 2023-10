Pochi dubbi di formazione per D’Aversa, pronto a confermare il tridente composto da Almqvist, Krstovic e Strefezza. Difesa affidata al quartetto composto da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo, a centrocampo ancora Ramadani con Kaba e Rafia. Con Matheus Henrique ai box, Dionisi reinventa il centrocampo con il duo Boloca–Thorstvedt, autore del gol vittoria al Via del Mare della passata stagione. In avanti ancora Berardi, Bajrami e Laurienté dietro Pinamonti.

Le probabili formazioni: