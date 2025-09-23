Udinese-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla

Torna in scena una sfida che negli anni passati ha visto le due squadre protagoniste di lotte serrate per l’Europa che conta: Udinese e Palermo si incontrano al Bluenergy Stadium nella gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia 2025/2026. La vincente di questo confronto, agli ottavi, affronterà la Juventus di Igor Tudor. Nei friulani possibile la partenza dal primo minuto di Zaniolo insieme a Buksa; a centrocampo, Piotrowski dovrebbe schierarsi insieme a Miller ed Ekkelenkamp, mentre in difesa Goglichidze reclama spazio. La squadra di Inzaghi schiera un centrocampo a quattro con Gyasi, Blin, Gomes e Giovane, mentre Le Douaron e Vasic si schiereranno alle spalle di Corona. La partita, in programma martedì 23 settembre alle 18:30, verrà trasmessa su Italia 1; in streaming, sarà possibile vederla su Mediaset Infinity.

Udinese-Palermo, le probabili formazioni