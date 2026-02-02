Al Bluenergy Stadium di Udine è appena terminato il match tra Udinese-Roma. La partita, valida per la 23esima giornata di Serie A Tim, è terminata 1-0 per i friulani, con gol nato da una punizione battuta da Ekkelenkamp, la palla va in rete dopo la deviazione di Malen. Roma che perde l’occasione di superare la Juve in classifica e resta al quinto posto con 43 punti. Udinese che con i tre punti di oggi si porta al nono posto in classifica con 32 punti.

Udinese-Roma, il tabellino

Il primo tempo finisce 0-0. La prima grande occasione della gara arriva dall’Udinese, i friulani che si portano in avanti dopo una corta respinta di Svilar dopo un tiro-cross di Ekkelenkamp, ma Solet sotto porta non riesce a indirizzare verso la rete. I giallorossi si salvano per poco. Diverse le occasioni della Roma con Malen, ma l’attaccante non riesce a mettere in rete il pallone. Altra occasione importante da segnalare è nel finale con Soulé che non trova spazio. Finisce così una gara in equilibrio e con poche occasioni.

Il secondo tempo inizia subito alla grande con l’Udinese che passa in vantaggio al 49esimo con Ekkelenkamp. Il gol arriva da una punizione battuta da Ekkelenkamp, la palla va in rete dopo la deviazione di Malen. Una Roma che successivamente domina per tutto il secondo tempo, con varie occasioni importanti, ma senza conclusione gioiosa. La formazione di Gasperini non riesce a trovare il modo di sbloccarsi. Malen e Solet ci provano in varie occasioni, ma la palla non entra in rete. Nel finale ci provano anche Vez e Wesley, ma niente di fatto. La Roma non trova il pareggio. Udinese che trova, invece, una vittoria importante con tanta fortuna.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola (79’, Kabasele), Ehizibue, Karlstrom, Miller (79’, Zarraga), Zemura; Ekkelenkamp (90’+2, Zaniolo), Atta; Davis (49’, Gueye; 90’+2, Bayo).

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (70’, Ghilardi), Celik (79’, Tsimikas), Cristante, El Aynaoui (78’, Pisilli), Wesley; Soulé (78’, Vaz), Pellegrini (67’, Venturino); Malen.

Reti: 49’, Ekkelenkamp J. (U). Ammonizioni: 7′, Ndicka (R); 17′, K. Davis (U); 35′, Kristensen (R); 48’, Mancini (R); 59’, El Aynaoui N. (R); 62’, Zemura (U); 67’, Pellegrini (R); 69’, Miller (U); 70’, Gueye (U);

Espulsioni: