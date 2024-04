Udinese-Roma, il club giallorosso contatta la Lega Serie A | Tutti i dettagli

Archiviata la partita con il Milan, la Roma vuole pensare al futuro visto che sono tante ancora le partite da giocare sia per quanto riguarda il campionato che l’Europa League. La squadra giallorossa, che nelle prossime ore valuterà le condizioni di Romelu Lukaku, ha inviato una lettera alla Lega Serie A per chiedere di disputare il recupero contro l’Udinese in concomitanza di Atalanta-Fiorentina.

Udinese-Roma, ecco perchè si può rinviare

Un’altra richiesta dei giallorossi è quella di spostare Napoli-Roma dalla domenica al sabato per preparare maggiormente la gara contro il Bayer Leverkusen, che giocherà anche essì di sabato in vista della sfida di Europa League contro i giallorossi di De Rossi. Questo è quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, con la Roma che spera nella comprensione della Lega, anche se oggi potrebbe arrivare l’ufficialità di Udinese-Roma, che potrebbe giocarsi il 25 aprile.