UEFA Champions League: colpo Barcellona a Parigi, l’Atlético batte il Borussia Dortmund | I risultati

UEFA Champions League: Chistiansen regala la vittoria al Barcellona

L’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League sorride alle spagnole. Vittoria d’oro per il Barcellona di Xavi sul campo dell’ex Luis Enrique. Blaugrana in vantaggio con il grande protagonista della gara, Raphina. Rispondono i parigini con l’altro ex Dembélé e Vithina, che ribaltano i risultato. La risposta catalana non tarda ad arrivare e giunge ancora con il brasiliano Raphina, autore del gol del pari. Al 77′ vantaggio Barcellona con Christensen, che regala una vittoria importantissima alla sua squadra. Vince anche l’Atlético Madrid, in casa, contro il Borussia Dortmund. Doppio vantaggio nella prima frazione per i Colchoneros con de Paul, prima, e Lino, poi. I gialloneri accorciano nella ripresa con Haller, ma termina 2-1.

UEFA Champions League, i risultati

PSG-Barcellona 2-3

Atlético Madrid-Borussia Dortmund 2-1