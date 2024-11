UEFA Champions League, i risultati: Inter prima, disastro City, al Bayern la sfida contro il PSG

Termina questo martedì di UEFA Champions League. Serata altamente positiva per le italiane. Nel pomeriggio vince il Milan, non senza fatica, sul campo dello Slovan Bratislava. Passa l’Inter, grazie all’autogol di Lukeba, contro il Lipsia. L’Atalanta distrugge lo Young Boys e ne fa sei. Sei gol anche per l’Atlético Madrid a Praga. Cinque reti per Bayer Leverkusen e Arsenal. Il Bayern Monaco batte il PSG con la rete di Kim Min-Jae. Tre gol del Barcellona al Brest. Disastrosa serata del Manchester City. La formazione di Guardiola, avanti di tre reti, si fa rimontare, nel quarto d’ora conclusivo, dal Feyenoord.

UEFA Champions League, i risultati:

Sparta Praga-Atlético Madrid 0-6

Slovan Bratislava-Milan 2-3

Barcellona-Brest 3-0

Bayer Leverkusen-Salisburgo 5-0

Bayern Monaco-PSG 1-0

Inter-Lipsia 1-0

Manchester City-Feyenoord 3-3

Sporting Lisbona-Arsenal 1-5

Young Boys-Atalanta 1-6