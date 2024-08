UEFA Champions League, ecco dove guardare i sorteggi

Si parte con la nuova UEFA Champions League. Domani, alle ore 18, i sorteggi per capire quali saranno le avversarie delle cinque italiane. Prima fascia per l’Inter, seconda per Milan, Juventus e Atalanta, quarta per il Bologna. Il sorteggio sarà visibile su Sky Sport 24, in streaming su Sky Go, Now, Prime Video e sul sito della UEFA.