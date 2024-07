La semifinale tra Olanda-Inghilterra, appena conclusasi a Dortmund, ha sancito chi disputerà la finale insieme agli spagnoli. Il 14 luglio 2024 alle ore 21 all’Olympiastadion di Berlino a giocarsi la finale degli Europei 2024 saranno Spagna e Inghilterra.

PRIMO TEMPO La prima frazione di gioco regala emozioni fin dai primi attimi. Al settimo minuto l’Olanda si porta in vantaggio con Simona con un gol grandioso. l’Inghilterra non si lascia intimorire dallo svantaggio e, durante un’azione sotto porta, con un fallo di Dumfries, ottiene il calcio di rigore. Dal dischetto Kane, capitano degli inglesi, non sbaglia. Squadre sull’1-1 al 17′ del primo tempo. Cinque minuti dopo occasione d’oro per gli inglesi con Foden, palla che supera il portiere, ma trova Dumfries che salva sulla linea della porta. Inglesi agguerriti dopo aver trovato il pareggio. Un’occasione dopo l’altra, olandesi schiacciati sotto la propria porta. Al 30′ occasione per Foden, che prende palo, pochi minuti dopo occasione persa per Dumfries. Un primo tempo emozionante e di bel calcio a Dortmund. Squadre che vanno negli spogliatoi sull’1-1.

SECONDO TEMPO La seconda frazione di gioco vede le sue formazioni partire più lentamente, si cerca di costruire azioni più articolate. Diverse e poco incisive le conclusioni verso la porta nei primi venti minuti di gioco. Niente di pericoloso e poco pressing. La prima grande occasione del secondo tempo arriva al 65′ con Van Dijk, ma l’estremo difensore inglese non si lascia sospendere. All’80esimo gol di Saka, ma in fuorigioco. Il risultato non cambia. A dieci minuti dalla fine, più eventuale recupero, il risultato è di 1-1. Al 90esimo l’Inghilterra trova il 2-1, eurogol di Watkins, subentrato pochi minuti prima al posto di Kane. Dopo due minuti di recupero match finito. Inghilterra in finale agli Euro2024.

Olanda-Inghilterra, risultato e tabellino

1-2

Reti: 7′ Simons X. (O); 17′ Kane, rigore (I); 90′ Watkins (I).

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries (Zirkzee), De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen (Weghorst), Simons (Brobbey), Gakpo; Depay (Veerman). Ct. Koeman.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka (Konsa) Mainoo (Gallagher), Rice, Trippier (Shaw); Bellingham, Foden (Palmer); Kane (Watkins) Ct. Southgate.