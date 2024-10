UEFA Europa League, la classifica: Lazio sontuosa, è primato. Crollo Roma: strada in salita per i giallorossi

Umori differenti nella Capitale: la Lazio comanda il gruppo di testa, serata no, invece, per i giallorossi di Juric.

Si conclude la seconda giornata della prima fase di Europa League. Protagoniste, in modo differente, le due romane. Nel pomeriggio un’altra prestazione di alto livello di Lazio, che spazza via con un netto 4-1 il Nizza. D’altra parte della Capitale il morale è ben diverso: la Roma perde in casa dell’Elfsborg: decisivo il gol di Baidoo.

UEFA Europa League, la classifica: