UEFA Nations League: crollano Francia e Portogallo, la Spagna la riprende nel finale

Italia ribaltata dalla Germania a San Siro. Gli azzurri, avanti con Tonali, si lasciano superare dalle due reti tedesche nella riprese. La formazione di Spalletti avrà un solo risultato a disposizione per superare il turno. Perde, clamorosamente, la Francia sul campo della Croazia. In rete due ex Serie A: Budimir e Perišić. Da un ex Serie A ad un altro, decisivo nella sfida tra Danimarca e Portogallo, con gol dell’ex atalantino Højlund. Grande sfida al De Kuip di Rotterdam. La Spagna la riprende nel recupero con Merino.

UEFA Nations League, i risultati dell’andata dei quarti di finale:

Croazia-Francia 2-0: 26′ Budimir (C); 45+1′ Perišić (C)

Danimarca-Portogallo 1-0: 78′ Højlund (D)

Italia-Germania 1-2: 9′ Tonali (I); 49′ Kleindienst (G); 76′ Goretzka (G)

Olanda-Spagna 2-2: 9′ Williams (S); 28′ Gakpo (O); 46′ Reijnders (O); 93′ Merino (S)