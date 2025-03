Illusione azzurra: l’Italia si fa ribaltare dalla Germania a San Siro (1-2)

Italia sconfitta ad un solo risultato a disposizione per la Gara 2 di domenica, a Dortmund. Azzurri che chiudono avanti la prima frazione di gioco, grazie alla rete realizzata da Tonali dopo 9′. Secondo tempo nero per la formazione di Spalletti: la Germania ribalta con il gol di Kleindienst e Goretzka, entrambi di testa. Il passaggio al prossimo turno alle semifinali si complica pesantemente.

Italia – Germania, l’illusione di Tonali

Una Germania che attacca e spinge gli azzurri nella propria metà del campo, un’Italia che resiste, concretizza e riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio, ottenendo le maggiori occasioni di rete. Formazione di Spalletti che, dopo aver subito i primi attacchi tedeschi, va in vantaggio con Tonali al 9′. Grande apertura nello spazio di Barella per Politano, l’esterno del Napoli entra in area e guarda al centro dove arriva il centrocampista del Newcastle a concludere alle spalle di Baumann. La Die Mannschaft si rialza subito alla ricerca del pari e lo fa due volte con Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco prima si rende pericoloso di testa, mandandola di poco sopra la porta, e poi da fuori area, su pallone ricacciato da Di Lorenzo, su cui trova la pronta la risposta di Donnarumma. Due occasioni per il raddoppio anche per gli Azzurri. Tonali, ancora dalla distanza, calcia trovando l’opposizione di un attento Baumann. Successivamente, Kean, imbeccato da Politano, scappa via al difensore e la scaglia alta sopra la traversa. Al 42′ occasione tedesca con Amiri. Il calciatore del Magonza, ex Genoa, manda fuori un calcio di punizione dal limite d’area.

Italia – Germania, azzurri ribaltati: in rete Kleindienst e Goretzka

Rientro in gara e immediato pareggio della Germania con il neo ingresso Kleindienst. Kimmich, dalla trequarti, alza la testa e crossa dove c’è il calciatore del Borussia Mönchengladbach a trafiggere, con una stoccata, l’estremo difensore campano. Nonostante la rete subita e il buon palleggio della Die Mannschaft, gli azzurri mostrano la loro di vincerla e raccolgono ben due occasioni consecutive con Kean e Raspadori. L’attaccante della Fiorentina, liberato da Tonali, calcia di controbalzo e la manda alta sulla traversa. Successivamente, è il calciatore del Napoli ad avere la seconda palla gol con un tiro di piatto, da ottima posizione, salvato dalla pronta risposta di Baumann. Le palle inattive sono il vero problema dell’Italia e la Germania ne approfitta, ribaltando il risultato. Errore della difesa azzurra da calcio d’angolo. Alla battuta ancora Kimmich: sul cross del difensore del Bayern Monaco arriva Goretzka, approfittando dello spazio lasciato, a battere Donnarumma. L’Italia tenta di rispondere, riversandosi nella metà del campo ospite. Formazione di Spalletti pericolosa da corner. Doppio salvataggio di Baumann su tiri di Kean e Maldini e seguente tiro da fuori da Barella, stampatosi sul fondo. Nulla da fare per gli Azzurri, vince la Germania.