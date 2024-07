UFFICIALE: Huijsen lascia la Juventus a titolo definitivo | C’è il comunicato

Ora è ufficiale: Dean Huijsen è un nuovo giocatore del Bournemouth. Lo ha reso noto la Juventus sul proprio sito ufficiale che vedrà entrare nelle proprie casse 15 milioni di euro più 3 di bonus facilmente raggiungibili.

“Le strade della Juventus e di Dean Huijsen si separano. Il difensore olandese giocherà la stagione 2024/25 in Premier League. È ufficiale, infatti, il suo passaggio al Bournemouth, a titolo definitivo.

Dopo una brevissima, ma quanto mai positiva parentesi in Under 17 (nella stagione 2021/2022), con annesse le prime convocazioni da sotto età in Primavera, Huijsen ha letteralmente spiccato il volo.

Nell’annata 2022/2023 ha collezionato 40 presenze tra Under 19 e Next Gen, trovando per dieci volte la via del gol: 4 nel campionato Primavera 1, 3 in UEFA Youth League, 2 in Coppa Italia Serie C e 1 nel campionato di Serie C. Per lui, poi, anche due amichevoli con la Prima Squadra nel dicembre 2022, contro Standard Liegi e Rijeka e proprio queste ultime due gare sono state il primo vero contatto con “i grandi”.