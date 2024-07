La Juventus presenta il Kit Away per la nuova stagione

La Juventus presenta il Kit Away per la stagione 2024/25. Le atmosfere lunari della prima maglia vengono confermate nella seconda, il cui primo colore, il giallo , riprende quello della città di Torino, con richiamo al rosa, colore originario della Juventus . Di seguito il comunicato di presentazione della società bianconera:

Juventus e adidas presentano il Kit Away 2024/25, che propone, dopo le atmosfere lunari del Kit Home, un nuovo viaggio nel Cosmo.

Declinata in un audace giallo (che richiama i colori di Torino), la divisa riprende le iconiche strisce, che caratterizzano in genere la maglia home, e ne reinterpreta i colori per creare un motivo che prende spunto dalle infinite galassie inesplorate.