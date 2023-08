Adesso è ufficiale, Mancini ct dell’Arabia Saudita

Dopo l’addio alla nazionale azzurra si attendeva di conoscere quale futuro per Roberto Mancini, adesso è ufficiale, l’ex ct dell’Italia riparte dall’Arabia Saudita. Mancini – che ha firmato un contratto fino al 2027 – guiderà la rappresentativa saudita e la presentazione è prevista per il 28 agosto a Riad alle 17 ore locali, le 16 in Italia. Dopo l’addio a sorpresa agli azzurri, ecco svelato il futuro del tecnico jesino.