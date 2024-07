Ufficiale: Spinazzola al Napoli. E la Roma sogna Mikautadze

C’è concorrenza, diversi club sono interessati a lui e le cose procedono lentamente, ma nella prossima settimana potrebbe esserci un’accelerazione”.

Spinazzola al Napoli, c’è la firma

Commenta così a Moselle TV, il presidente del Metz, Bernard Serin in merito al futuro di Georges Mikautadze, attaccante che ha fatto molto bene agli Europei. Per un calciatore che va c’è un calciatore che ha lasciato Roma perchè è arrivata l’ufficialità di Leonardo Spinazzola al Napoli con due anni di contratto per l’ex Juventus.