E’ arrivata l’ufficialità per Volpato e Missori dalla Roma al Sassuolo. Il club giallorosso li ha ceduti in queste ore con la comunicazione che è arrivata tramite una nota ufficiale. I due giovani calciatori approdano al club di Squinzi per una cifra vicina ai 10 milioni ai quali andrà aggiunta il 15% della futura rivendita.