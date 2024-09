ULTIM’ORA: Atalanta-Como non si gioca | Partita rinviata a domani

Il posticipo della 6ª giornata di Serie A Atalanta-Como era in programma inizialmente alle 20:45. Viste le condizioni meteorologiche avverse con la pioggia intensa che cadeva sul prato del Gewiss Stadium, la gara era stata momentaneamente posticipata di un’ora, quindi alle 21:45. Poco prima di scendere in campo, però, è stata ufficialmente rinviata dal direttore di gara perché è tornato a diluviare a Bergamo.

Atalanta-Como, ecco quando si gioca

Dopo il quarto sopralluogo si è optato per rinviare definitivamente la partita a domani sempre alla stessa ora, ossia alle 20:45. Curioso il fatto che i giocatori del Como erano tutti pronti nel tunnel per scendere in campo mentre quelli dell’Atalanta sono rimasti rinchiusi nello spogliatoio ad attendere, ad eccezione di Sead Kolasinac.