Ululati a Mckennie durante Juventus-Lazio, la curva biancoceleste rischia la squalifica

La Procura della FIGC indaga in merito agli ululati ripresi in un video durante l'uscita dal campo di Mckennie.

Il video circolato nelle scorse ore che riprende l’uscita dal campo di Weston McKennie nella partita di Coppa Italia tra Juventus e Lazio, con il centrocampista che pare esser bersagliato da ululati, è stato preso in carico dalla procura della FIGC. Come scrive la Gazzetta dello Sport, se nell’analisi dei filmati e degli audio che troverà, quest’ultima dovesse riuscire a ricondurre quegli insulti ad esponenti della curva, il settore potrebbe essere chiuso per un turno.

La curva biancoceleste rischia di essere squalificata per Lazio-Salernitana

Il provvedimento non riguarderebbe però il derby con la Roma, ma il prossimo turno di campionato, che la Lazio disputerà contro la Salernitana. Attesa la prossima settimana una presa di posizione da parte della procura della Figc.