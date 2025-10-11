Un pazzo Club Milano raggiunge l’Orione all’ultimo respiro!

Prima di campionato in casa per i 2014 A di mister Bonsignore

Un pari amaro per il gioco espresso ma soprattutto per i 3 regali concessi al famelico Orione. Questa mattina la nostra redazione si è recata allo stadio Gianni Brera di Pero per assistere alla gara tra Club Milano e Orione. Ottime compagini che si affrontano a viso aperto,colpo su colpo senza sosta. Ricordiamo a tutti i nostri lettori che la società bianco crociata di Pero rappresenta una delle realtà calcistiche più importanti e rinomate del nord Italia.

Ma veniamo alla gara: Tanti giocatori interessanti, tante trame di gioco sviluppate dal Bonsignore team. Il mister, nostra vecchia conoscenza, fa del calcio in arte. Grande educatore, ottimo allenatore! Come spesso accade ci piace premiare il migliore in campo. Sulla partita di oggi ci sono davvero pochi dubbi. Tra le fila del club Milano il numero 8 ex Alcione Mattia Verdoliva rappresenta la nota più lieta di questa squadra. Una partita degna di un direttore d’orchestra che smista palloni, crea gioco e segna. Mister Bonsignore ha piedi e cervello nel suo centrocampo. Un giocatore che vale il prezzo del biglietto dei 50 paganti. La perla da fuori rappresenta la gioia per i supporter del club. La partita è finita in parità con occasioni da entrambe le parti e risultato sempre in bilico. Scicolone prima e l’altro ex Alcione Giongrandi su punizione alla Roberto Carlos, chiudono la gara portando un punto in casa Club Milano. Ottima la prova del braccetto difensivo Diwan e del motorino di centrocampo Augeri. Diwan, ex accademia Inter, non ha concesso un centimetro al rapidissimo Yoshida.

Club Milano 3 Orione 3

Alla prossima giornata!