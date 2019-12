Una Roma da urlo spegne la Fiorentina, i tifosi sognano lo scudetto

Roma da scudetto? I tifosi ci credono

Roma sorpresa del campionato, i giallorossi di Fonseca vincono e convincono, buon gioco e risultati che sorridono ai giallorossi. Qualche sbavatura ancora in fase difensiva, ma la perfezione si sa, non esiste. Anche a Firenze contro la viola di Montella, ormai ai titoli di coda, la Roma vince a suon di gol, 4 a 1 che racconta al meglio la serata, Roma sempre padrona e tre punti pesanti per la corsa al quarto posto… o al titolo. I tifosi giallorossi iniziano a sognare lo scudetto, la classifica è corta e Juve e Inter non sono poi cosi lontane, sognare è possibile?

IL TABELLINO

Fiorentina-Roma 1-4

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 5,5; Milenkovic 5,5, Pezzella 5, Caceres 5,5; Lirola 5,5 (38′ st Sottil 6), Castrovilli 6,5 (38′ st Eysseric sv), Pulgar 5, Badelj 6, Dalbert 5; Boateng 5,5 (21′ st Pedro 5), Vlahovic 6,5. A disp.: Terracciano, Cerofolini, Ranieri, Cristoforo, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Benassi, Zurkowski.

All.: Montella 5,5.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 7; Florenzi 7, Smalling 6,5, Mancini 7,5, Kolarov 7; Veretout 6, Diawara 6,5; Zaniolo 7,5 (46′ st Spinazzola sv), Pellegrini 8 (41′ st Kalinic sv), Perotti 5,5 (31′ st Mkhitaryan 6); Dzeko 7,5. A disp.: Cardinali, Fuzato, Fazio, Juan Jesus, Under, Antonucci.

All.: Fonseca 8.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 19′ Dzeko (R), 21′ Kolarov (R), 34′ Badelj (F), 28′ st Pellegrini (R), 43′ st Zaniolo (R)

Ammoniti: Pezzella, Caceres, Castrovilli, Vlahovic (F), Zaniolo, Kolarov, Diawara (R)

Espulsi: –

ph: Fornelli/Activa