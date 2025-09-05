Under 21: Parte bene l’Italia di Baldini

L’Italia di Baldini parte bene, vittoria in rimonta per gli azzurrini contro il Montenegro. Al vantaggio di Kostic rispondono Lipani e Koleosho su rigore.

IL TABELLINO

UNDER 21 ITALIA-MONTENEGRO 2-1

MARCATORI: 5′ Kostic (M), 52′ Lipani (I), 79′ rig. Koleosho (I).

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi (62′ Moruzzi); Pisilli (80′ Dagasso), Lipani, Ndour; Fini (62′ Pafundi), Raimondo (80′ Ekhator), Koleosho (86′ Cherubini). (A disp. Motta, Berti, Mane, Venturino). All. Baldini.

MONTENEGRO UNDER 21 (4-2-3-1): Domazetovic; Vukovic, Malentijevic, Dakic, Perovic; Vukanic (83′ Jukovic), Miranovic; Knezevic (52′ Mrvaljevic), Perisic, Djukanovic (83′ Maras); Kostic (57′ Cetkovic). (A disp. Krijestarac, Carevic, Franeta, Radusinovic, Vracar). All. Kljajevic.

ARBITRO: Wolfensberger (Svizzera), assistito dai connazionali Zurcher e Dos Santos con Kanagasingam quarto uomo (non c’è il VAR).

AMMONITI: Miranovic (M), Palestra (I), Cetkovic (M), Raimondo (I), Mrvaljevic (M).

ESPULSI: –