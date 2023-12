Si chiude il Gruppo H di UEFA Europa League: il Liverpool ospite dell’Union Saint-Gilloise allo stadio Joseph Marien, giovedì alle 18.45. Padroni di casa, con un solo risultato a disposizione, sono ancora in corsa per un posto ai play off. Reds, diversamente, già primi e sicuri di un posto negli ottavi di finale. La gara d’andata, disputata il 5 ottobre, è terminata 2-0 per gli inglesi. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

UNION SAINT-GILLOISE (3-5-2): Moris; Mac Allister, Burgess, Machida; Castro-Montes, Amani, Rasmussen, Puertas, Lapoussin; Amoura, Nilsson. All. Blessin.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konaté, Quansah, Tsimikas; Gravenberch, Endo, Jones; Elliott, Darwin Nunez, Luis Diaz. All. Klopp.