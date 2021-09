Nuovo appuntamento oggi 21 settembre 2021 con il programma di Maria De Filippi, in onda alle 14.45 su Canale 5.

Le anticipazioni sul trono classico

Sembrerebbe che protagonisti della puntata saranno i due tronisti, Joele e Matteo, che sarebbero andati in esterna con la stessa ragazza. Matteo non sarebbe contento della decisione della corteggiatrice di uscire con entrambi, potrebbero esserci attriti con Joele.

Ci saranno battibecchi anche tra le corteggiatrici di Matteo.

Il trono over

Avrà spazio per il trono over Ida Platano che si sta frequentando con Marcello e le cose tra i due sembrano andare bene. Si continuerà anche con le avventure di Isabella, tornerà infatti in studio Filiberto che però non aveva avuto successo con lei.

Ancora marginale Gemma Galgano, non era mai successo che rimanesse senza corteggiatori per tutto questo tempo, ma ci ha pensato Maria a consolarla “Presto le puntate andranno in onda e chiamerà qualcuno per te”.