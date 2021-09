Uomini e Donne: le anticipazioni del 20 settembre

Le anticipazioni del trono classico

Nella puntata che andrà in onda il 20 settembre di Uomini e Donne vedremo la tronista Roberta ha parlato in chat con un nuovo corteggiatore ma è uscita di nuovo con Luca, pugile e chef con cui ha già fatto un’esterna.

L’altra tronista, Andrea Nicole, è uscita in esterna con il corteggiatore Ciprian.

Proprio su Andrea Nicole ci sono state dichiarazioni da parte di Carlo Pietropaoli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato intendere un suo interesse, ai fan che su instagram gli ponevano domande in merito ad Andrea Nicole ha infatti risposto: “Se corteggerei la tronista che ha fatto la transizione? Mah, sinceramente anche sì raga, molto bella“. Non si sa ancora se Carlo deciderà di tornare nello studio di Maria De Filippi da corteggiatore.

Il trono over

Per quanto riguarda il trono over Ida Platano sembra essere molto coinvolta da uno dei corteggiatori scesi per lei, Marcello. I due infatti si sono anche baciati.

Gemma Galgano invece sembra non avere al momento corteggiatori interessati a lei. Non sono mancate in merito le battute di Tina che ha sottolineato quanto non siano serviti i ritocchini che Gemma ha da poco fatto.