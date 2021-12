Up&Down – Week 12 NFL 2021

“UP&DOWN”, la rubrica settimanale curata da Tennessee Titans Italia e Italian Packers Network con i vincenti ed i perdenti della settimana NFL per ogni conference, anche su SportPaper.it.

HONORABLE METION le difese dei Ravens e dei Dolphins : Due difese eccezionali per due prestazioni magnifiche. La difesa dei Dolphins umilia i Panthers con 5 sacks, 7 tackles for loss, 3 intercetti, 10 passaggi deviati ed un TD dopo punt bloccato. I Ravens, invece, bloccano l’ex attacco spumeggiante dei Browns con 2 sacks, 6 tackles for loss e 7 passaggi deviati, concedendo in solo TD ed umiliando il running game degli uomini di Stefanski (solo 40 yards complessive per Chubb e Hunt). Per chi ama il football difensivo queste due squadre sono state uno spettacolo.

Patrick Surtain, Ed Donatell e la defense dei Denver Broncos : Nella gara da dentro o fuori, la difesa dei Broncos umilia i Chargers di Justin Herbert e rimette in discussione i destini della AFC West. Il capolavoro del DC Donatell è incredibile (2 intercetti, 8 passaggi deviati, 3 sacks e 5 tackles for loss) soprattutto se si pensa che questa squadra è priva di Jewell ed ha perso Von Miller finito ai Rams. Protagonista assoluto il rookie Patrick Surtain con due intercetti, di cui un pick six, e due passaggi deviati ma un plauso va a tutto il reparto che ha concesso il primo TD ai Chargers dopo oltre 30 minuti e, poi, solo un altro 3 minuti dalla fine, con il match ormai chiuso. Sembra chiaro che questa squadra è ad un QB dall’essere una degna contender.

(DIS)HONORABLE MENTION Pittsburgh Steelers : Prestazione imbarazzante per una squadra che, considerando le dichiarazioni post gara, sembra allo sbando. Contro i Bengals riescono a segnare solo un TD a 3 minuti dalla fine per una partita già chiusa a fine primo tempo sul punteggio di 31-3, con quattro turnovers e la rassegnazione nei volti. L’umiliazione è eccessiva per una squadra abituata ad essere al top della NFL ma che, nelle ultime stagioni, non ha saputo cogliere i segni di un evidente declino ed iniziare per tempo una necessaria rifondazione.

Lamar Jackson : Altra pessima prestazione dell’ex MVP che non riesce ad adattarsi alla nuova dimensione che i Ravens gli chiedono e, forse, mai ci riuscirà. La vittoria dei Ravens è merito di una difesa straripante perché, normalmente, quando un QB lancia quattro intercetti con ben sei passaggi deviati e tanti errori di misura, il risultato è una sconfitta. Ormai è chiaro a tutti che Jackson ha evidenti problemi di lettura e di precisione nei passaggi ma Harbaugh continua a chiedergli di interpretare un ruolo che non sa e non deve fare. Peccato perché del giocatore dominante di appena due anni fa si sono perse le tracce.

Dak Prescott : i Cowboys hanno perso in OT contro i Raiders quindi potrebbe sorprendere vedere Dak Prescott tra gli UP, ma nonostante la sconfitta sono rimasto impressionato dalla sua prestazione nel Thanksgiving Game dell’AT&T Stadium. Senza i suoi top-2 receivers Amari Cooper e CeeDee Lamb, nonostante due drops in situazioni chiave, nonostante le penalità (con tanto di TD per Dalton Schultz annullato per holding nell’ultimo quarto), nonostante eligible receivers che si giravano dalla parte sbagliata e nonostante la pressione, Prescott è rimasto calmo e composto, ha sentito ed anticipato la pass rush, si è mosso in maniera competente nella tasca, ha lanciato on time ed in ritmo, ha dato ai suoi una chance.

Washington Football Team : rientrano in gioco per il Seed #7 con la terza vittoria consecutiva, battendo i derelitti Seahawks. Imbattuti da dopo il bye, sembrano aver trovato la formula giusta, sospinti da un Taylor Heinicke in grande spolvero ed un rushing attack estremamente consistente e produttivo. Nelle ultime tre partite Heinicke ha completato il 78% dei pass attempts, lanciando 5 TD a fronte di appena un intercetto, mentre Antonio Gibson con 319 total yards si conferma playmaker offensivo a tutto tondo. In Week 13 affrontano i Raiders, prima di due scontri divisionali decisivi contro Cowboys ed Eagles.

Tampa Bay Buccaneers e Leonard Fournette : non sono ancora ciò che erano lo scorso anno (neanche lo scorso anno a questo punto della stagione erano ancora la squadra che si è poi laureata Super Bowl Champion), ma vincono contro gli Indianapolis Colts e si portano sull’8-3 stagionale lasciandosi aperta la possibilità di lottare fino all’ultimo per il Seed #1 della NFC. Sugli scudi, per una volta, anzichè Tom Brady finisce Leonard Fournette, bollato letteralmente come fallito a Jacksonville e diventato uomo-chiave dei Campioni del Mondo in carica dopo il trasloco da una franchigia della Florida all’altra. Contro i Colts di Jonathan Taylor, Fournette fa registrare 131 total yards e ben quattro touchdowns, compreso quello della vittoria a 29 secondi dal termine.

NFC DOWN

Philadelphia Eagles e Jalen Hurts: avevano la possibilità di coronare l’ottimo momento recente tornando sul .500 in stagione, ma scivolano invece sulla proverbiale buccia di banana uscendo dal MetLife Stadium con una sconfitta contro i New York Giants. Nella sconfitta per 13-7 pesano come macigni i tre intercetti lanciati da un Jalen Hurts irriconoscibile rispetto ai progressi fatti vedere di recente. Due dei tre intercetti li ha peraltro lanciati coi suoi in redzone ed in perfetta posizione per mettere punti a tabellone.

Seattle Seahawks : 3-8 in stagione, 0-2 dal ritorno di Russell Wilson con appena 15 punti totali segnati. Sono nella paradossale situazione di dover già pensare, salvo miracoli, al prossimo anno, non potendo neanche farlo confidando in una high pick nel prossimo draft considerando come la loro first-round pick sia di proprietà dei New York Jets per effetto della trade per Jamal Adams. Contro Washington si è rivisto qualche sprazzo di Russell Wilson, in un contesto però estremamente desolante esemplificato alla perfezione da appena 34 rushing yards, di cui 16 dello stesso Wilson. Come già detto altre volte su queste frequenze, i Seahawks sembrano totalmente privi di una direzione, e nel corso di questa stagione abbiamo anche scoperto come siano tendenzialmente privi anche di building blocks, giocatori imprescindibili su cui costruire un futuro migliore del presente.