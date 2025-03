Venezia – Bologna, le probabili formazioni e dove vederla

Venezia e Bologna si preparano per affrontarsi nella 30esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre cercano punti importanti, sebbene siano in due situazioni di classifica diametralmente opposte: i padroni di casa devono salvarsi, gli ospiti combattono per l’Europa che conta. Di Francesco sarà costretto a fare a meno di Nicolussi Caviglia, out per squalifica, con uno tra Doumbia e Busio in pole per sostituirlo. In avanti Maric è recuperato, ma è possibile che accanto a Oristanio parta titolare Fila. Nei rossoblù, invece, lo squalificato è Castro: Italiano potrebbe dunque scegliere Dallinga dal primo minuto, con Cambiaghi e Orsolini pronti ad accompagnarlo. In difesa ballottaggio tra Lucumì e Casale; Calabria ha smaltito l’influenza, mentre a sinistra sarà indisponibile Lykogiannis. La partita, in programma al Penzo di Venezia sabato 29 marzo alle 15:00, sarà trasmessa su DAZN.

Venezia – Bologna, le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Duncan, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano