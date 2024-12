Venezia-Como, le ultimissime sulle formazioni

Fabregas pronto ad affidarsi nuovamente a Cutrone in attacco. Nessun dubbio sulla trequarti, con la conferma di Strefezza e Fadera ai lati di Nico Paz. In mezzo al campo Engelhardt con Da Cunha. Tra i pali c’è Reina. Nel Venezia spazio al centrocampo composto da Nicolussi Caviglia, Cngoj e Busio, con Candela e Haps sugli esterni. Difesa con Idzes, Svoboda e Sverko. In avanti la coppia d’attacco Oristanio–Pohjanpalo.

Venezia-Como, le probabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Crngoj, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Sala; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.