Venezia-Genoa, le ultimissime sulle formazioni

Dopo il pareggio in extremis contro la Roma, il Genoa ha voglia di fornire un’altra grande prestazione anche se il Venezia ha bisogno di punti. Solito 3-5-2 per Gilardino, che potrebbe far riposare Pinamonti davanti per affidare l’attacco a Vitinha e Ekuban.

Venezia-Genoa, le probabili formazioni:

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Busio, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Stankovic, Grandi, F.Carboni, Sagrado, Haps, Schingtienne, Crnigoj, Doumbia, El Haddad, Yeboah, Raimondo, Gytkjaer. Indisponibili: Altare, Duncan, Bjarkason. Squalificati: Nicolussi Caviglia.

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Ekuban. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Vogliacco, Marcandalli, Thorsby, Bohinen, Pinamonti, Honest, Zanoli, Kassa, Accornero, Ekhator, Matturro, Masini. Indisponibili: Ankeye, Messias, Miretti, Norton-Cuffy. Squalificati: /.