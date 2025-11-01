Verona-Inter, pranzo da alta classifica per l’Inter di Chivu | Le formazioni

Alle 12.30 l’Inter farà visita al Verona di Zanetti. Una domenica inusuale per i nerazzurri di Chivu. Un’Inter decisa ad allungare la serie positiva e a sognare il tricolore, il tecnico romeno punta in attacco sulla coppia Lautaro Martinez – Bonny, con Esposito pronto a subentrare. In difesa probabile conferma per Bisseck centrale.
Verona-Inter, le formazioni
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu.