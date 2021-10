Verona-Juventus, le probabili formazioni

La Juve a Verona per rilanciarsi

A Verona in campo la Juve di Allegri, i bianconeri cercano il riscatto e di rilanciarsi in campionato. In attacco spazio alla coppia Morata-Dybala, con l’argentino pronto a prendersi sulle spalle la squadra trascinandola verso la vittoria.

Verona-Juventus | Probabili formazioni

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala. All. Allegri