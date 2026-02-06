Verona-Pisa, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La 24esima giornata di Serie A Tim si apre con l’anticipo al Bentegodi Verona-Pisa. La sfida di Verona verrà gestita dall’arbitro Doveri e si gioca oggi, venerdì 6 febbraio 2026, ore 20:45.

Verona-Pisa, probabili formazioni

Il Verona arriva da due pesanti ko consecutivi, quello contro l’Udinese e contro il Cagliari. Il cambio di allenatore non è servito molto visto che Sammarco ha perso le prime due gare in panchina. L’Hellas è ultimo in classifica con 14 punti. La salvezza è difficile e lontana.

Il Pisa, come il Verona, arriva da due sconfitte, Inter e Sassuolo. In classifica i toscani sono 19esimi, pari punti con il Verona, ma con differenza reti. Una stagione disastrosa dove la ricerca della salvezza è d’obbligo.

Verona (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Lovric, Al-Musrati, Bernede, Frese; Orban, Bowie. All. Sammarco

Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Leris; Moreo, Tramoni; Durosinmi. All. Hiljemark

Dove Vedere Verona-Pisa: diretta tv e streaming

Verona-Pisa, anticipo della 24ª giornata del campionato Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214). Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento.