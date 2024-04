Verona-Udinese, probabili formazioni e dove vederla

Partita da non fallire per entrambe le squadre considerando l'unica lunghezza di distanza dalla terzultima

Scontro di bassa classifica tra Verona e Udinese che si trovano entrambe a 28 punti a +1 sul Frosinone terzultimo. Il club gialloblu si affiderà a Lazovic che ha fatto un gol e un assist nelle ultime due partite e potrebbe prendere parte a un gol per la prima volta nella sua carriera in Serie A. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN sabato 20 aprile alle ore 20:45.

Probabili formazioni Verona-Udinese

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Folorunsho; Suslov, Bonazzoli, Lazovic; Noslin. All. Baroni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi