In casa Napoli ci avviciniamo all’esordio di Walter Mazzarri sulla panchina dell’Atalanta. Quest’oggi Alex Meret, Piotr Zielinski e Victor Osimhen hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo e una parte in palestra e sono pronti a rientrare alla corte del nuovo tecnico del Napoli.

Verso Atalanta-Napoli, 4-3-3 per Mazzarri

L’allenatore toscano sembra avere però le idee ben chiare visto che è pronto aa confermare Natan e Olivera in difesa con il tridente leggero formato da Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Domani prevista la prima conferenza stampa per Mazzarri, che poi diramerà la lista dei convocati, dove potrebbe rientrare anche Meret.