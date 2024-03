Verso Atlético-Inter, doppia tegola per Inzaghi | Le ultime

Inzaghi perde due giocatori in vista della Champions League

Doppia battuta d’arresto in casa Inter: per Arnautovic si è capito subito che l’infortunio non è di poco conto, ma anche Carlos Augusto dovrà rinunciare almeno alla trasferta di mercoledì contro l’Atletico Madrid.

Inter, le condizioni di Arnautovic e Carlos Augusto

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, lo staff medico nerazzurro ha effettuato ieri una prima valutazione clinica e sia l’affaticamento al polpaccio destro del brasiliano, che il flessore della coscia destra dell’austriaco non hanno mostrato segni di miglioramento. Si è quindi deciso di rimandare gli esami strumentali a oggi. Questa decisione esclude di fatto entrambi i giocatori dalla partita di Champions League. In caso di infortuni anche lievi, il rientro in campo avverrà comunque dopo la sosta di fine marzo.