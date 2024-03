Inter, fari puntati sull’infortunio di Arnautovic | Sensazioni non positive ad Appiano

Nonostante le dieci vittorie consecutive e un +18 sulla Juventus, in casa Inter c’è poco da festeggiare visti gli infortuni di Arnautovic e Carlos Augusto. Questa la situazione riportata da “La Gazzetta dello Sport” sui due calciatori nerazzurri: “Pure qualche problema da gestire e non solo feste, dopo Bologna. Simone Inzaghi è rientrato a Milano con due infortunati in più che saranno valutati a fondo oggi. Lo stop più importante sembra quello di Marko Arnautovic, che nel finale ha lasciato la squadra in 10 uomini per via di un problema muscolare ai flessori della coscia destra: non è la stessa gamba del k.o. di settembre a Empoli, ma in casa nerazzurra c’è un po’ di apprensione e le sensazioni in serata non erano positive”.

Inter, preoccupano Arnautovic e Carlos Augusto

“L’altro malconcio è Carlos Augusto, sostituito all’intervallo dopo aver accusato un fastidio al polpaccio destro. Serviranno esami per entrambi. Inzaghi spera non siano guai di grave entità: proprio la gara di ieri ha infatti dimostrato quanto ci sia bisogno di una rosa profonda se si vuole cavalcare il sogno Champions da affiancare allo scudetto”.