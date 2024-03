Inter, problemi per Arnautovic e Carlos Augusto

Il comunicato del club nerazzurro: “Affaticamento polpaccio destro per Carlos Augusto e risentimento ai flessori della coscia destra per Marko Arnautovic: questo il comunicato dell’Inter in merito ai due infortunati durante il match contro il Bologna. Entrambi saranno valutati nella giornata di domani”.