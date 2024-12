Verso Bayer Leverkusen-Inter: Acerbi ancora out. Su Dumfries e Buchanan…

Inzaghi in via preventiva, ne lascia a casa due

L’Inter, reduce dalla bella prestazione contro il Parma di Pecchia, domani sera affronterà in Champions League fuori casa il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Simone Inzaghi, come suo solito , farà dei cambi di formazione rispetto alla partita di campionato di venerdì sera per gestire le energie dei suoi giocatori.

Acerbi e Dumfries out. Buchanan recupera

Come raccolto dalla redazione di ‘FcInter1908.it’, Inzaghi dovrà però fare a meno di Francesco Acerbi, che non ha ancora recuperato dal suo infortunio, e Denzel Dumfries a causa di una sindrome influenzale. Sarà invece regolarmente a disposizione del tecnico nerazzurro l’esterno canadese Tajon Buchanan, che ha recuperato dal lieve affaticamento muscolare accusato negli ultimi giorni.