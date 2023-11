Stando a quanto riporta FCIN1908.it, la squadra di Simone Inzaghi andrà a Lisbona con un ampio turnover per la sfida contro il Benfica. Il tecnico piacentino dovrà fare a meno di Denzel Dumfries che resterà a Milano causa un affaticamento muscolare, ma potrà contare sul recupero di un giocatore. Oggi alla Pinetina si sono svolte delle prove di formazione per capire quale sarà la squadra che scenderà in campo domani.

Verso Benfica-Inter, Sanchez ci sarà

L’allenatore nerazzurro ha voluto provare Bisseck nei tre centrali di difesa, a centrocampo ha provato Asllani, Frattesi e Klaassen che probabilmente domani scenderanno in campo insieme; in attacco provato il recuperato Sanchez affiancato ad Arnautovic. Cuadrado, provato anche lui nella seduta odierna, potrà ritrovare una maglia da titolare. Da capire se in porta verrà confermato Sommer o se esordirà Audero tra i pali. I cambi nella formazione dell’Inter non sono ancora certi, ma ne sapremo sicuramente molto di più nelle prossime ore dopo le prove di giornata.